Movimentação hoje na Praia do Arpoador e Ipanema neste sábado Daniel Castelo Branco

Por O Dia

Publicado 03/04/2021 19:11 | Atualizado 03/04/2021 19:21

Rio - Em meio à pandemia do coronavírus, os cariocas desrespeitaram, mais uma vez, o decreto que proibia a permanência nas areais das praias de todo o estado . Nesta tarde, foi possível ver diversos banhistas aproveitando o sol na Praia do Arpoador e Ipanema, na Zona Sul. Além disso, também havia pessoas sem máscara caminhando na orla.

No dia 19 de março, a Prefeitura do Rio publicou um decreto decretando o fechamento das praias e proibiu a prática de esporte.

Prorrogação de restrições

Na noite deste sábado, o Rio publicou um novo decreto com restrições com o objetivo de frear a disseminação da covid-19. As medidas vão valer do dia 5 ao dia 12. O documento não cita as praias do estado. Confira:

- Bares e restaurantes poderão funcionar com lotação de 40% - era de 50% no decreto anterior.



- Shoppings não terão mais horário de funcionamento restrito.



- A permanência em praias, que estava proibida no decreto anterior, não foi citada.



- Academias também tiveram a lotação máxima diminuída de 50% para 40%.

Permanecem proibidos:

- Festas e eventos de qualquer natureza;

- Eventos de entretenimento, tais como shows, festivais culturais, festas etc;



- Casas de shows e espetáculos, boates e arenas;



- Parques de diversões itinerantes, parques temáticos



- Casa de festas infantis e espaços de recreação infantil (kidsroom);



- Eventos culturais, de entretenimento e lazer;



- Eventos de entretenimento, tais como shows, festivais culturais, festas etc;



- Feiras de negócios e exposições; eventos corporativos, congressos, encontros de negócios, workshops,

conferências, seminários, simpósios, painéis e palestras;



- Eventos de caráter social, tais como casamentos, bodas, aniversários, formaturas, coquetéis, confraternizações, entre outros que sigam este mesmo formato;



- Eventos em ambientes abertos, tais como parques e praças;



- Eventos realizados em Food Parks, mantida a possibilidade de funcionamento desses espaços somente para a venda de gêneros alimentícios e bebidas.



- Rodas de samba

Para o governo do estado, seguem autorizados:

- Atividades desportivas individuais ao ar livre tais como ciclismo, caminhadas, montanhismo, trekking;



- Atividades esportivas de alto rendimento, sem público, respeitando os devidos protocolos e autorizados pela Secretaria de Estado de Saúde;



- Supermercados, farmácias e feiras livres



- Lojas de comércio de rua, incluindo galerias;



- Salões de beleza, barbearias e congêneres, com agendamento prévio, observando os protocolos definidos pelas autoridades sanitárias;



- Atividades por ambulantes legalizados;



- O funcionamento de hotéis e pousadas



- Salas de cinema (40% do público).