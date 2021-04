"Por mais que tenhamos nossa impressão pessoal do que vivemos, muitos desses momentos nos remetem a uma companhia especial. Portanto, por que não se manifestar se há alguma saudade batendo forte agora?" Arte: Kiko

Por ANA CARLA GOMES

Publicado 04/04/2021 09:00

Por aqui, já estamos acostumados a apressar nossas contas com o Leão, aquele mesmo do Imposto de Renda, nesta época do ano. Temos uma data certa para listar nossos ganhos, despesas e pagamentos de tributos. Há, no entanto, outros valores muito essenciais que não precisam de nenhum prazo específico no calendário para serem declarados. Aliás, o melhor é que sejam revelados espontaneamente, a qualquer momento. A eles, damos o nome de saudades.

Existem aquelas mais arrebatadoras, que apertam o coração da gente. E outras mais fáceis de lidarmos. Perguntei recentemente a amigos e conhecidos quais são os nomes das suas saudades. Antes, declarei as minhas. Comecei a lista por roda de samba, em especial o caloroso 'Samba do Trabalhador', comandado pelo mestre Moacyr Luz, no Clube Renascença, no Andaraí. Segui com a Mureta da Urca, que me remete imediatamente à minha amiga Camilla e sua capacidade mágica de transformar o meu astral, numa tarde naquele lugar. E terminei com a palavra "show". O espetáculo carrega o encanto de unir pessoas desconhecidas, mas que descobrem uma sintonia ao entoarem o mesmo refrão.



E assim, os nomes de tantas outras saudades foram surgindo através dos relatos que recebi. Algumas denunciavam as origens de seus donos, como o desejo do poeta paraibano Kermerson Dias de estar no São João de Campina Grande. Ou da baiana de comer caranguejo, do tijucano de estar no Maracanã e da mineira de voltar à sua Belo Horizonte.



Outras respostas me levaram ao passado de menina, como a amiga que me lembrou da nossa adolescência na Região dos Lagos. "Era uma época que podíamos aproveitar com mais segurança e simplicidade. Maquiagem para sair? Unhas pintadas na praia? Não me lembro disso. Top, short jeans e tênis eram as nossas marcas. Que alegria!", contou-me. Já a Débora, minha professora de pilates, retornou à época de menina para falar dos passeios com o pai na Quinta da Boa Vista.



Muitos elegeram como saudade um dos gestos que mais nos têm feito falta: o abraço. Outros tantos falaram em viagens e também em cinema. Aliás, a sensação de ver um filme no telão é indescritível. Parece que embarcamos para valer na história com o cenário se agigantando à nossa frente. Barzinho ou almoço com amigos, bloco de Carnaval, praia... As saudades são infinitas e declará-las é um belo exercício. Por mais que tenhamos nossa impressão pessoal do que vivemos, muitos desses momentos nos remetem a uma companhia especial. Portanto, por que não se manifestar se há alguma saudade batendo forte agora?