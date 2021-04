Intenso tiroteio assusta moradores do Complexo da Penha Reprodução Twitter

Por O Dia

Publicado 04/04/2021 14:03

Rio - Um intenso tiroteio assustou moradores, na manhã deste domingo, na região da Merendiba, no Complexo de Comunidades da Penha, na Zona Norte do Rio. De acordo com a PM, agentes da Coordenadoria de Polícia Pacificadora (CPP) foram atacados por criminosos armados.

A corporação informou, por meio de nota, que equipes do 16° BPM (Olaria) e de outras UPPs reforçam o policiamento na região.

Publicidade