Publicado 04/04/2021 15:29

Rio - Policiais fecharam um bingo clandestino com grande aglomeração em São Gonçalo, Região Metropolitana do Rio, na noite deste sábado (03). Fiscais da Prefeitura do município foram ao Clube Tamoio após receberam denúncia anônima.

Ao serem notificados do evento, os militares foram ao local e perceberam um estacionamento lotado, além da presença de cerca de 200 pessoas, a maioria sem fazer o uso da máscara, reunidas no salão do clube para a prática ilegal.

Os responsáveis pelo funcionamento do bingo foi encaminhados para a 73ª DP (Neves) e acabaram autuados por descumprir normas legais federais, estaduais e municipais de prevenção e proteção à saúde. O local onde ocorria a atividade ilegal foi interditado por tempo indeterminado.

A ação foi realizada pela Polícia Militar, com apoio da Vigilância Sanitária, a Secretaria de Ordem Pública, além da Ronda Ostensiva Municipal (Romu).

Denúncia de aglomerações

A prefeitura de São Gonçalo solicita a sua população que denuncie através do Disque Aglomeração pelo número de WhatsApp (21) 99787-1097. O serviço fica disponível 24 horas por dia, de domingo a domingo.