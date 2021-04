Rio registra 37.687 mortes por covid-19 e 612.700 casos registrados da doença no estado Reprodução

Por O Dia

Publicado 04/04/2021 17:25 | Atualizado 04/04/2021 17:30

Rio - A Secretaria de Estado de Saúde do Rio registra, até este domingo, 37.687 mortes por covid-19 e 612.700 casos registrados da doença no estado. Nas últimas 24 horas foram confirmados 1.301 casos e 58 mortes.



A taxa de ocupação está em 81,9% nos leitos de enfermaria e 89,5% nos leitos de UTI do estado. A média no intervalo de tempo para internação nesses leitos, desde a solicitação da vaga, está 20 horas para enfermaria e 22 para UTI. As taxas foram calculadas com base nas informações enviadas por 67% dos municípios até este domingo.



Ainda em relação às últimas 24 horas há 1.300 casos de pessoas recuperadas.

Recorde de mortes no sábado

Neste sábado, o Estado do Rio registrou novo recorde no número de mortes: foram 411 óbitos em 24 horas, além de 3.935 novos casos confirmados da doença.

Segundo a Secretaria de Estado de Saúde, o número de mortes e de casos confirmados são atualizados no painel do governo a cada 24 horas, mas não significa que tenham ocorrido nesse período de tempo.