Foto de Natasha Divulgação

Por O Dia

Publicado 04/04/2021 18:15 | Atualizado 04/04/2021 22:02

Rio - Agentes da Delegacia de Homicídios de Niterói e São Gonçalo (DHNSG) investigam o desaparecimento de Natasha Alessandra Ferreira Queiroz, de 31 anos, vista pela última vez no último dia 31, quando saía de casa, no bairro de São José do Imbassaí, em Maricá, Região Metropolitana do Rio. A mãe da vítima aponta um motorista de aplicativo como principal suspeito.

Segundo testemunhas, na última vez que foi vista, ela teria saído de casa para comprar cigarro em uma venda na esquina de onde morava e desde então não deu mais noticiais. De acordo com a mãe da vítima, Natasha foi no Rio, em Jacarepaguá, através de um aplicativo de transporte particular, para buscar um amiga para brincar com sua filha mais velha. Ao voltar para Maricá através do mesmo aplicativo, ela saiu com a criança do veículo por volta das 20h e entrou em casa. No entanto, depois de alguns minutos voltou a sair para comprar um cigarro e não foi mais encontrada.

Ainda de acordo com a mãe da vítima, a filha não tinha inimigos ou dívidas, mas o motorista de aplicativo que trouxe Natasha teria mentido sobre um detalhe do dia do desaparecimento. "Eu descobri que ele mentiu para mim. Porque minha filha veio do Rio no veículo dele, ela foi buscar uma menina para brincar com a filha dela, para passar o feriadão em Maricá. Eu até que pedi do meu aplicativo. E quando ele a deixou, ela entrou em casa, deixou a mochila, tirou o tênis, calçou uma sandália e supostamente foi numa venda comprar cigarro, onde ela sempre fazia isso. Essa menina que veio com ela me disse que eles conversaram na viagem e que ele não foi embora imediatamente depois da viagem. Eu liguei para ele e ele disse que imediatamente foi embora. A menina me disse o contrário, ela olhou para o portão da garagem e ele ainda estava lá parado", explicou Elaine Ramos, a mãe.

A Polícia Civil informou que familiares de Natasha foram ouvidos e agentes tentam buscar imagens de câmeras de segurança e informações de testemunhas que possam levar ao paradeiro da vítima.

Aqueles que tiverem qualquer informação sobre o paradeiro de Natasha Alessandra Ferreira Queiroz, podem entrar em contato com o telefone e WhatsApp da família: (21) 99119-4703.