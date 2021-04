O corpo do menino Kaike Leonarno, de 11 anos, foi encontrado após buscas feitas pelos bombeiros na manhã desta segunda (19). Ele morreu afogado no rio Sarapuí, em Mesquita, na Baixada Fluminense WhatsApp do DIA (98762-8248)

Publicado 19/04/2021 11:25 | Atualizado 19/04/2021 13:31

Rio - O corpo menino Kaike Leonardo, de 11 anos, foi encontrado na manhã desta segunda (19), após operações de buscas feitas pelo corpo de bombeiros. Ele estava desaparecido após ter se afogado quando tentou mergulhar em uma barragem no rio Sarapuí, em Mesquita, na Baixada Fluminense.

Segundo testemunhas, Kaike bateu a cabeça em uma estrutura da barragem, ele chegou a pedir ajuda mas perdeu a consciência em seguida. A mãe ligou para o corpo dos bombeiros no domingo (18) e uma equipe compareceu ao local durante a tarde, mas não conseguiu fazer as buscas na água por conta da falta de um mergulhador.

Após a demora de um dia, os bombeiros iniciaram as buscas de Kaike na manhã desta segunda (19) pelas águas com um mergulhador. Devido à lentidão, alguns populares começaram a atear fogo em objetos em forma de protesto também pela manhã.

Os bombeiros confirmaram que foram acionados às 14h33 no domingo. Eles informaram nesta manhã que estavam em operação para realizar a retirada do corpo que está em uma localidade com águas escuras. O menino foi encontrado em um ponto do rio próximo à rua Eleoni.