Rio de Janeiro 05/04/2021 - Familiares da Jéssica dos Santos Souza morta após ser baleada durante assalto dentro de trem no Rio, familiares chega ao IML para liberaçãodo corpo. Foto: Luciano Belford/Agencia O Dia Luciano Belford/Agencia O Dia

Por Yuri Eiras

Publicado 05/04/2021 10:44 | Atualizado 05/04/2021 13:05

Rio - Familiares da técnica de enfermagem Jéssica dos Santos Souza, morta após um tiroteio no trem da SuperVia , estiveram na manhã desta segunda-feira (5) no Instituto Médico Legal, no Centro, para reconhecer o corpo. Jéssica estava indo trabalhar como cuidadora de idosos na Tijuca quando foi atingida durante um assalto na estação Sampaio do ramal Japeri, no domingo de Páscoa. A jovem de 25 anos será enterrada na tarde desta segunda, no cemitério de Nova Iguaçu.

"A gente vê na reportagem mãe e pai chorando e não espera que um dia seja nossa hora. A gente, como mãe, quer ir primeiro. O certo é o filho enterrar os pais", desabafou a mãe Silvana dos Santos.



'Vamos estudar, nós vamos chegar lá'



Jéssica era enfermeira, estudante de Assistência Social e trabalhava como cuidadora de idosos na Tijuca. Casada e evangélica,



"Ela tinha sonhos. Se formou enfermeira, estava esperando a formatura. Estava tudo pago. Ela estava fazendo faculdade de Assistência Social, queria seguir a carreira militar. Ela falava para os irmãos: vamos estudar, nós vamos chegar lá, e quando chegar vamos ajudar nosso pai", disse Silvana.



Parte da família estranhou o fato de Jéssica não ter respondido as mensagens no celular e soube do tiroteio quase ao mesmo tempo que a imprensa.



Troca de tiros no vagão

Segundo testemunhas, criminosos entraram no vagão que Jessica estava e anunciaram o assalto. Um policial à paisana reagiu e houve uma troca de tiros. A técnica de enfermeira foi atingida na axila e passageiros que estavam na mesma composição tentaram socorrê-la fazendo uma reanimação. Ela chegou a ser levada para o Hospital Salgado Filho, no Méier, na Zona Norte, mas não resistiu.

O assalto aconteceu por volta de 7h, no trem que seguia de Japeri para a Central do Brasil. Outro homem informou ter se ferido, mas dispensou atendimento médico. Dos quatro assaltantes, dois conseguiram fugiram. Outros dois foram baleados, um deles foi levado para o Hospital Souza Aguiar, no Centro, mas não resistiu aos ferimentos. O outro está internado na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Engenho Novo.

Procurada pelo DIA, a Polícia Civil informou que a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) instaurou inquérito para apurar a morte de Jéssica. Dois criminosos foram presos e dois fugiram.



