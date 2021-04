Polícia prende integrante de maior quadrilha de agiotagem do Rio Divulgação / Polícia Civil

Por O Dia

Publicado 07/04/2021 11:24

Rio - A Polícia Civil prendeu, na tarde de terça-feira, um suspeito de integrar uma das maiores quadrilhas de agiotagem do Rio. Agentes da 76ª DP (Niterói) prenderam Paulo Pedro Souza de Menezes, de 54 anos, no bairro Raul Veiga, em São Gonçalo, Região Metropolitana do Rio. Paulo estava foragido da Justiça há três anos. Ele é o nono integrante da organização criminosa que foi preso pela delegacia de Niterói

De acordo com a polícia, contra Paulo Pedro havia cinco mandados de prisão preventivas e temporárias pelos crimes de organização criminosa e extorsão, expedidos pelas 32ª e 33ª Varas Criminais da Capital com base em investigações conduzidas pela 44ª DP (Inhaúma). Ele também foi alvo da Operação Infestus, realizada em 2019, para desarticular a quadrilha voltada para agiotagem e extorsão, e que já chegou a ter 70 escritórios espalhados por todo estado.



Segundo as investigações, além da prática de agiotagem, com empréstimos a juros "abusivos", a quadrilha também fazia vítimas cobrando dívidas antigas com agiotas, mas que já tinham sido quitadas. A organização também cobrava dívidas fictícias de empréstimos que não existiam.

Como forma de aterrorizar as vítimas, os criminosos usavam sites de consulta e conseguiam os dados pessoais da pessoa, de parentes e vizinhos. Em seguida, telefonavam e passavam recados com tom ameaçador para os supostos devedores.