Adriel Souza da Silva, conhecido como Tubarão, foi preso nesta sexta-feira Divulgação/ Polícia Civil do RJ

Publicado 23/01/2021 10:22

Rio - A 76ª DP (Niterói) prendeu, na noite desta sexta-feira, um integrante de uma das maiores quadrilhas de agiotas do Rio de Janeiro. Adriel Souza da Silva, conhecido como Tubarão, tinha 16 mandados de prisão preventiva pelos crimes de extorsão, organização criminosa e associação criminosa expedidos pelas Varas Criminais de Queimados e de Nova Iguaçu. Ele estava na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Colubandê, em São Gonçalo, na Região Metropolitana, quando foi capturado pelos policiais.

De acordo com a Polícia Civil, o homem era investigado em inquéritos instaurados em sete delegacias do estado: 52ª DP (Nova Iguaçu), 40ª DP (Honório Gurgel), 18ª DP (Praça da Bandeira), 59ª DP (Duque de Caxias), 55ª DP (Queimados), 19ª DP (Tijuca) e 21ª DP (Bonsucesso). O suspeito estava foragido da Justiça há 7 anos, segundo a Polícia Civil.



Ainda de acordo com os policiais, Adriel foi localizado após informações do setor de inteligência da unidade, que apurou que ele estava tentando atendimento médico em uma unidade de saúde. Os policiais, que estavam de prontidão na delegacia, imediatamente se dirigiram para o local indicado, onde o acusado acabou sendo localizado e preso. Ele vai responder por extorsão, organização criminosa e associação criminosa. Não houve confronto durante a ação que resultou na prisão. Ele será encaminhado ao sistema prisional onde permanecerá preso e a disposição da justiça.

Em maio de 2015, Adriel já tinha sido preso em flagrante, pelo crime de posse ilegal de arma, em uma operação realizada por policiais da 19ª DP (Tijuca). Na ocasião, 19 integrantes de uma quadrilha especializada em praticar agiotagem foram presos. Também na época, o delegado Deoclésio de Assis, que comandava a delegacia da Tijuca, informou que a quadrilha atuava desde 2001 nos bairros do Centro, Tijuca, Méier, Madureira, na Baixada Fluminense e em Maricá, no Leste Fluminense.

Em entrevista na ocasião, o delegado Deoclésio de Assis afirmou que o bando conseguia faturar, em média, até R$ 50 mil por mês nos escritórios da Tijuca, na Zona Norte do Rio. Somente nesse bairro, naquela época, o grupo faturava até R$ 6 milhões por ano só no bairro da Tijuca.