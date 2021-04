Incêndio começou após uma explosão no gerador de luz Reprodução

Por O Dia

Publicado 08/04/2021 22:11

Rio - Um incêndio atingiu uma casa na Rua Euclides da Rocha, no Morro do Tabajaras, em Copacabana, Zona Sul do Rio, na noite desta quinta-feira. Segundo o Corpo de Bombeiros, o quartel da região foi acionado às 19h50 para controlar as chamas, que começou após uma explosão no gerador de luz. Até o momento, não há informações sobre feridos.

Imagens enviadas ao WhatsApp do DIA (98762-8248) mostram explosões e as chamas consumindo o poste e parte da residência. Confira:

Incêndio assusta moradores do Morro do Tabajaras, em Copacabana.#ODia



Crédio: Whatsapp O DIA (98762-8248) pic.twitter.com/hcys3m7zyA — Jornal O Dia (@jornalodia) April 9, 2021

Crédio: Whatsapp O DIA (98762-8248) pic.twitter.com/M8xssIzZUz — Jornal O Dia (@jornalodia) April 9, 2021

Por conta das chamas, o Centro de Operações Rio (COR) informou que a rua está interditada. O trânsito segue sem retenções no trecho.