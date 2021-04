Elimário Nunes Robert, foi preso por policiais da DCOD Reprodução

Rio - Agentes da Delegacia de Combate as Drogas (DCOD) prenderam no fim da tarde desta quinta-feira (8), em Minas Gerais, o traficante Elimário Nunes Robert, acusado de chefiar o tráfico de drogas no Morro do Turano, no Rio Comprido, na Zona Norte do Rio.

Segundo investigações da Polícia Civil, Eliomário está no tráfico de drogas há mais de 30 anos e assumiu a liderança da comunidade do Turano juntamente com seu irmão Ocimar Nunes Robert, conhecido como Barbosinha, preso em 2003.

Elimário estava foragido desde 2016, quando fugiu do sistema prisional em novembro daquele ano. Desde então, segundo a polícia, passou a viver na cidade de Juiz de Fora, onde se apresentava como empresário.

Além de comandar o tráfico de drogas, ele também explorava serviços ilegais como distribuição de sinal clandestino de internet, TV a Cabo e venda de gás. O traficante responde pelos seguintes crimes: tráfico de drogas, homicídios, tortura e porte ilegal de arma de fogo.