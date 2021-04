O prefeito do Rio, Eduardo Paes, apresenta o planejamento para investimento no BRT Beatriz Perez/ Agência O DIA

Publicado 09/04/2021 10:20

Rio - A Secretaria Municipal de Transportes e a equipe de intervenção do BRT divulgaram nesta sexta-feira (12) ampliação do serviço eventual de ônibus comuns para as estações Mato Alto, Magarça e Pingo D'Água - todas em Guaratiba, na Zona Oeste.

De acordo com as informações da SMTR, os veículos seguirão pela pista exclusiva do BRT em direção ao Terminal Alvorada, na Barra da Tijuca, no horário de pico da manhã e, no sentido inverso, no horário de mais movimento à tarde. Os coletivos não pararão em nenhuma estação com o objetivo de reduzir o fluxo de passageiros nos BRT’s.

Para essa operação, serão utilizados 50 ônibus. Os veículos convencionais já vêm reforçando a frota de articulados no trajeto entre Santa Cruz e Alvorada desde o início da intervenção, em 23 de março. Ao todo, serão 90 ônibus comuns em operação no corredor Transoeste, que é o maior em demanda de passageiros.

Os primeiros dias dos novos serviços serão avaliados e podem passar por ajustes operacionais. Segundo a SMTR, a chegada dos novos ônibus auxiliares vai aliviar o carregamento dos articulados no Transoeste. Com isso, alguns BRT’s poderão ser liberados para a operação no corredor Transcarioca, que liga o Aeroporto Internacional Tom Jobim ao Terminal Alvorada, passando por Madureira.

A ampliação dos serviços dos ônibus comuns está entre as medidas anunciadas pela Prefeitura do Rio esta semana para melhorar o sistema BRT e proporcionar conforto aos passageiros. Até setembro, a previsão é que sejam reabertas 46 estações, com o aumento gradativo de articulados em operação, chegando a 241 no total.