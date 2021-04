Por O Dia

Publicado 09/04/2021 15:59

Rio - O Ministério da Saúde enviou, nesta quinta-feira, novas doses de vacinas contra a covid-19. São 439.550 doses de imunizantes, sendo 202.800 da Coronavac, do Instituto Butantan, e 236.750 da AstraZeneca/Oxford, criada pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz). Ao todo, o estado já recebeu 4.440.520 doses contra o novo coronavírus.

Nesta quinta-feira, o governador em exercício, Cláudio Castro (PSC), anunciou que irá distribuir 431.500 doses e kits com medicamentos de urgência para municípios do Norte e Noroeste fluminense . Nesta quinta-feira cerca de 12 cidades da Região dos Lagos, Norte Fluminense, Região Serrana e Noroeste estavam com baixas reservas da primeira dose da vacina. Os municípios são Armação de Búzios, São Pedro da Aldeia, Iguaba Grande, Saquarema, São João da Barra, Carmo, Macuco, Santa Maria Madalena, Cambuci, Bom Jardim, Trajano de Moraes e Duas Barras.