Inauguração do novo posto de atendimento presencial no Centro do Rio Thiago Freitas / Divulgação

Por O Dia

Publicado 09/04/2021 16:29 | Atualizado 09/04/2021 16:31

Rio - A Secretaria Municipal de Habitação anunciou, nesta sexta-feira, a transferência do seu local de atendimento presencial para a Rua Senhor dos Passos, no Centro do Rio, deixando de atender no prédio anexo da Prefeitura, na Cidade Nova. O novo posto, que estará em funcionamento a partir da próxima segunda (12), de 11h às 15h, vai oferecer atendimento a beneficiários do Auxílio Habitacional Temporário (AHT) para solução de pendências documentais e bloqueios, cadastro habitacional, solicitações para regularização fundiária, além de atendimento individual por Assistentes Sociais com agendamento prévio.



fotogaleria

O vice-prefeito e secretário municipal de Habitação, Nilton Caldeira, acompanhou a abertura do posto e falou sobre o atendimento no novo endereço: "Por ser um espaço amplo e exclusivo da SMH, foi possível disponibilizar diferentes serviços, além de ser um endereço acessível para a população. Organizamos tudo para proporcionar o melhor atendimento possível, respeitando todos os protocolos sanitários. Nosso principal objetivo é procurar entender a necessidade de cada um e estar sempre de coração aberto, oferecendo, além dos serviços, carinho e atenção às famílias".



Na ocasião, Nilton Caldeira e o coordenador de Ações Socio-Habitacionais da SMH, Jeremias Santos, entregaram o primeiro cheque do Auxílio Habitacional Temporário a famílias que viviam na ocupação atingida por um incêndio na Gamboa, no dia 27 de março. Ao todo, 24 famílias receberão por 12 meses o auxílio no valor de R$ 400 mensais.



Ingrid José da Silva, que recebeu o cheque das mãos do vice-prefeito e secretário, disse que perdeu tudo com o incêndio e passou a dormir com o marido e as filhas no bar que inaugurou pouco antes do ocorrido. O bar, inclusive, serve de ponto de apoio para doações às famílias afetadas pelo fogo. Agora, com o benefício concedido pela Prefeitura, Ingrid vai recomeçar a vida.



"Se Deus quiser, hoje mesmo já vou achar um novo lugar para viver com a minha família. Essa ajuda que estamos recebendo é muito importante porque garante nosso aluguel, um cantinho para as minhas filhas dormirem. Sem isso, ia ficar muito puxado. É uma felicidade e uma vitória", disse.



Antes da abertura, o prédio passou por melhorias, como pintura, atualização da rede elétrica, instalação de bomba d´água e limpeza geral. O local também conta com divisórias de acrílico nas mesas para garantir o distanciamento, além de pontos de álcool em gel para a higienização das mãos.



População pode tirar dúvidas por telefone



A população também poderá entrar em contato por telefone, caso queira tirar dúvidas sobre os serviços oferecidos no novo posto. Se a dúvida for referente ao Auxílio Habitacional Temporário (AHT), o número de contato é 3142-9655; sobre cadastro habitacional, o telefone é 3142-4665; e para assuntos acerca de regularização fundiária, o telefone é 3438-7682.



Vale lembrar que o ponto de atendimento da SMH para cadastro habitacional no Poupa Tempo do Bangu Shopping, na Zona Oeste, segue em funcionamento, respeitando as restrições anunciadas pelas autoridades.