Por O Dia

Publicado 09/04/2021 19:26

Rio - A 25ª edição do Mapa de Risco da Covid-19 mostra que a pandemia no Rio está ainda mais grave em duas regiões do estado. Divulgado nesta sexta-feira, o levantamento aponta que as regiões Metropolitana I e Serrana avançaram para o risco muito alto, com a bandeira roxa. A análise faz uma comparação entre as semanas dos dias 21 a 27 de março com a do dia 7 a 13 de março de 2021.

Já as regiões do Médio Paraíba, Centro-Sul, Norte, Baixada Litorânea apresentaram uma melhora, saíram da roxa para a vermelha. As regiões da Baía da Ilha Grande, Noroeste e Metropolitana II continuam com risco alto, com a bandeira vermelha.

O Rio teve um aumento de 44% no número de óbitos e de 7% no de internações por Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) na comparação do período analisado. As taxas de ocupação de leitos SUS no estado, nesta sexta-feira, estão em 90% para leitos de UTI e em 75% para leitos de enfermaria. No momento, 602 pessoas esperam na fila para receber atendimento UTI Covid-19, enquanto 147 aguardam vaga para a enfermaria.

Prefeitura do Rio flexibiliza isolamento

Nesta sexta-feira, a Prefeitura do Rio flexibilizou as medidas restritivas para conter a disseminação da covid-19 . Na capital, representada como região Metropolitana I no Mapa de Risco, algumas atividades não essenciais, como estabelecimentos e atividades comerciais poderão voltar a funcionar, mas com horários reduzidos e específicos.

Bares, lanchonetes, restaurantes, quiosques da orla e congêneres poderão receber clientes sentados até às 21h, com tolerância de 1h para efetivo encerramento do atendimento. Após esse horário, é admitido o funcionamento interno, com as portas cerradas, exclusivamente para o preparo de refeições e lanches destinados à entrega em domicílio, sendo vedado qualquer tipo de atendimento presencial ou consumo no local. É permitido também, após este horário, o sistema drive-thru.