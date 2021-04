Cinemateca-Mudança-na-Cinemateca-e-Bloco-Escola DIVULGAÇÃO

Por O Dia

Publicado 12/04/2021 00:00

Os amantes da Sétima Arte de toda a parte do país e até mesmo do mundo poderão conferir um bate-papo sobre o cinema brasileiro e mundial, no evento 'Caçadores da memória (quase) perdida: novos espaços de preservação da história do cinema brasileiro', que acontece quarta-feira, a partir das 10h.

A atração, on-line e gratuita, vem comemorar que, em plena crise da área cultural, a cidade viu surgir, quase simultaneamente, dois espaços dedicados exclusivamente à conservação e à pesquisa do cinema brasileiro e internacional: o novo Centro de Conservação da Cinemateca do MAM-RJ, no Centro do Rio; e o Espaço Cultural Cavideo, nas Casas Casadas, no bairro de Laranjeiras, na Zona Sul da cidade.

O evento será mediado por Filippo Pitanga (advogado, jornalista, crítico de cinema e curador de várias mostras cinematográficas no Brasil) debaterá ainda temas como memória audiovisual, requalificação de espaços públicos, preservação e pesquisa cinematográfica. A estrela da vez é o palestrante Hernani Hefner, que está a frente da Cinemateca do MAM.

O novo Centro de Conservação do MAM-RJ atende a um processo de expansão do acervo, verificado a nível internacional com a criação de unidades similares em várias cinematecas e arquivos de filmes do mundo desde os anos 1990 e acelerado nos últimos anos.

Toda produção está sendo realizada pelos alunos do Nucine-TJ (Núcleo de Produção do Curso de Cinema da Estácio Tom Jobim), campus naBarra da Tijuca. O link para participar do evento estará disponível 2 horas antes no Instagram do núcleo: @nucinetomjobim.