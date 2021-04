Vereador foi preso nesta quinta-feira junto com a mãe do menino Henry Borel Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Por O Dia

Publicado 09/04/2021 21:01 | Atualizado 09/04/2021 21:52

Dr. Jairinho (sem partido). Rio - Foi protocolada no início da noite desta sexta-feira, na Justiça, uma ação que pedia o afastamento e a suspensão de mandato do(sem partido). O pedido cita que o vereador seja suspenso cautelarmente do exercício das funções públicas, além da suspensão do funcionamento do gabinete parlamentar e todas as suas prerrogativas funcionais enquanto durar o inquérito policial, independentemente de um possível habeas corpus.

A bancada entende que um parlamentar acusado de homicídio duplamente qualificado, por motivo torpe e contra pessoa indefesa, não pode continuar exercendo mandato público.



"Esse é o nosso pedido por entender que, com tamanhas acusações e tão robustas provas no inquérito policial de que teria cometido esse crime hediondo, não pode continuar exercendo a função ou de ostentar o título de vereador. Que ao menos seja um vereador afastado", justificou o vereador Chico Alencar.

Publicidade

Segundo o presidente do Conselho, o vereador Alexandre Isquierdo (DEM), o grupo vai trabalhar com celeridade no processo de solicitar à Justiça o acesso aos autos da investigação que resultou na prisão temporária.

Publicidade

suspeito pela morte do enteado Henry Borel. Ele também foi expulso do partido Solidariedade . Tanto a expulsão do partido, quanto o afastamento do Conselho de Ética, foram motivados pela prisão do vereador como

No lugar de Dr. Jairinho, assumirá o primeiro suplente, vereador Luiz Ramos Filho (PMN). "Não esperava assumir uma cadeira no conselho dessa maneira. Nos reunimos e deliberamos pelo afastamento dele do conselho. Agora, vamos pedir para ter acesso aos autos para fazer uma provável representação contra o vereador", afirmou o vereador.