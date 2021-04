A prisão foi realizada na Av. Doutor Paulo Cesar, em Santa Rosa. Twitter/@PMERJ

Publicado 10/04/2021 10:38

Rio - Uma dupla de assaltantes foi presa por policiais do 12º BPM (Niterói) após roubar uma farmácia na noite desta sexta-feira (09), no bairro de Santa Rosa, em Niterói, Região Metropolitana do Rio. Eles estavam dentro de um táxi e tinham acabado de assaltar o estabelecimento.

De acordo com a corporação, o caso aconteceu por volta das 22h40, quando uma equipe realizava patrulhamento pela região. Chegando a Avenida Doutor Paulo Cesar, os agentes suspeitaram de um táxi da cidade de São Gonçalo. O veículo foi parado e os passageiros revistados. Com a dupla de suspeitos, foram encontrados um simulacro de pistola e uma quantia no valor de R$ 4,380.

Criminosos foram presos por policiais do #12BPM logo depois de terem assaltado uma farmácia. Eles foram interceptados no interior de um táxi do município de São Gonçalo. A prisão foi realizada na Av. Doutor Paulo Cesar, em Santa Rosa, #Niterói. R$ 4.380,00 foram recuperados. pic.twitter.com/bLCeOgqNel — @pmerj (@PMERJ) April 10, 2021

Ainda segundo com a PM, os agentes acabaram descobrindo que suspeitos haviam assaltado uma farmácia. Eles foram levados para a delegacia, onde acabaram sendo reconhecidos pelas vítimas do assalto.

O caso foi registrado na 76 ª DP (Niterói), no Centro da cidade.