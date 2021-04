Prefeito aplica vacina contra a covid-19 em homem Reprodução/Redes Sociais

Por O Dia

Publicado 10/04/2021 18:55 | Atualizado 10/04/2021 18:56

Rio - Em um vídeo que circula pelas redes sociais, o prefeito de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, Washington Reis, é visto aplicando a vacina contra a covid-19 em um homem. O ato teria acontecido nesta sexta-feira (9), em um ponto de vacinação na Praça da Apoteose, na Vila São Luís.



Até o prefeito de Caxias aplicando vacina.

Você confiaria o seu braço?#covid19 #duquedecaxias pic.twitter.com/w2dNeYN4xE — Rio de Nojeira (@RiodeNojeira) April 10, 2021

Em comentários no Twitter, internautas se queixaram da atitude do prefeito. “O Washington Reis aplicou a vacina no cidadão sem técnica nenhuma, a enfermagem até chora assistindo isso”, disse um comentário.

Uma nota técnica da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) de 2017 determina que a aplicação de vacinas pode ser realizada por qualquer profissional legalmente habilitado.



Também nas redes sociais, usuários se queixaram da aglomeração nos pontos de vacinação e da falta de vacina para imunizar quem vai em busca das doses. “Idosos aglomerados esperando vacina, que não será suficiente para todos, porque não há um calendário por idade”, relata o comentário.

Em nota, a prefeitura de Duque de Caxias esclareceu que a vacinação por Reis foi uma encenação e que ele simulou a aplicação de uma dose. “Devido ao fácil acesso da população e à proximidade do prefeito com os moradores da cidade, cenas mais informais são vistas com frequência com a presença do prefeito Washington Reis e dos caxienses, mas sempre com muito respeito e responsabilidade nos atos do executivo municipal”, explica a nota.



A prefeitura ainda disse que a programação de vacinação vem sendo realizada nos quatro distritos, levando em conta o quantitativo de doses recebidas através da Secretaria Estadual de Saúde e Ministério da Saúde. “Só neste sábado a vacinação acontece em quinze localidades, em lugar aberto e com a colaboração de equipes de enfermagem, Defesa Civil, FUNDEC e agentes de endemias, para que as ações possam fluir de forma ordeira e rápida”, continua a nota.



“Vale a pena destacar que o município está vacinando na faixa etária de 60 anos ou mais há cerca de duas semanas. Por ser uma faixa etária de grande procura, é esperado que o público seja maior. Com relação à continuidade da campanha, a Prefeitura ressalta que, para a próxima semana, está reformulando o calendário, que será divulgado nos próximos dias, com a chegada de novas doses de vacinas”, completa.



Neste domingo (11), ainda segundo a prefeitura, serão disponibilizados mais 15 pontos de vacinação para a primeira e segunda dose, cumprindo o Plano Nacional de Imunização. Para a primeira dose, os moradores podem procurar a Praça de Imbariê; Santa Lúcia (Santinha); Praça de Parada Angélica; Praça do Jardim Anhangá; Praça de Nova Campinas; Taquara (Praça São Paulo); Praça de Parada Morabi; Igreja Universal (Av. Nilo Peçanha);



Já para quem procura a segundo dose e tomou a primeira em 22 de março, pode ir ao Parque das Missões; Praça da Apoteose (Vila São Luiz); Rua Tocantins (próximo ao Colégio da Polícia Militar); Lagunas e Dourados; Vila Operária (próximo ao posto de saúde); Centenário (Campo do Tricolor) e Dois Irmãos (entrada).