Por O Dia

Publicado 10/04/2021 20:38

Rio - Com o dia ensolarado, neste sábado (10), as praias do Rio tiveram uma movimentação maior do que a registrada no super feriado, entre os dias 26 de março e 4 de abril. Na sexta-feira (9), a prefeitura flexibilizou as medidas de restrição para evitar a disseminação da covid-19 , mas a permanência na areia das praias continua proibida.