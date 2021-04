SuperVia Gilvan de Souza

Publicado 11/04/2021 11:27

Rio - Os passageiros que utilizam os trens da SuperVia nas estações entre Japeri e Paracambi, ambos na Baixada Fluminense, não vão poder contar com o serviço, em função de uma manutenção que acontece neste domingo (11). A previsão é de que a operação seja normalizada na segunda-feira (12), a partir da primeira viagem comercial.

De acordo com a concessionária, os clientes estão sendo avisados do problema por meio do sistema de áudio das estações e composições.

Em nota, a Supervia informou que os passageiros foram avisados com um mês de antecedência e que a manutenção estaria acontecendo na via e em cabos da rede aérea.

Interrupção na circulação de trens é constante

Uma manutenção na manhã da última quinta-feira (08), nos intervalos Gramacho-Saracuruna, ambos na Baixada Fluminense, também provocou a interrupção do serviço. A linha férrea teria descolado do dormente, comprometendo a passagem dos trens por duas horas, durante o horário de pico comercial.