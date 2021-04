Cedae fará manutenção em tubulação e abastecimento de água será reduzido em Paciência Reprodução/Internet

Por O Dia

Publicado 11/04/2021 14:40

Rio - A Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Rio de Janeiro (Cedae) vai suspender o abastecimento de água de alguns pontos do estado, nesta terça-feira. Isso acontecerá para que a empresa possa fazer a manutenção na rede de abastecimento que atende partes da Zona Sul do Rio e Itaboraí, na Região Metropolitana.

O abastecimento de água vai ser reduzido na Avenida Borges de Medeiros desde a esquina com a Avenida Delfim Moreira até a altura da Rua General Garzon, do lado ímpar da Rua Jardim Botânico, do Baixo Gávea e da região do Arpoador. O serviço começará às 8 horas e deve ser concluído até às 20 horas do mesmo dia. Pode demorar até 24 horas para o abastecimento de água ser normalizado na região.

Já e Itaboraí, a Cedae fará uma manutenção preventiva na Estação de Tratamento de Água (ETA) Manilha. O serviço está previsto para começar às 8 horas e deve ser concluído às 17 horas. Durante a manutenção, será preciso interromper o fornecimento de água para o Distrito de Itambi e para parte do Distrito de Manilha, como no Centro, Monte Verde, Novo Horizonte e Vila Gabriela. O abastecimento será retomado logo após a conclusão do serviço, mas pode levar até 48 horas para se normalizar em alguns locais, como ruas altas.