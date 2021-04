Modelo que representa médico usa máscara de forma incorreta Reprodução/Redes Sociais

Por O Dia

Publicado 11/04/2021 17:21

Rio - Uma campanha do Governo do Estado do Rio, que incentiva a vacinação contra a covid-19, viralizou nas redes sociais e acabou virando alvo de críticas. O motivo da repercussão se dá porque nos cartazes da peça publicitária “Rio abraça a vacina. Rio abraça a vida”, o modelo que aparece nas imagens representando um médico está usando a máscara de proteção de cabeça para baixo.



A propaganda é veiculada desde março, mas só recentemente os internautas se deram conta da gafe. A deputada federal Jandira Feghali (PCdoB) também comentou o erro. “A máscara nesta propaganda parece... de cabeça pra baixo? É sério isso?”, questionou a parlamentar.

A máscara nesta propaganda parece... de cabeça pra baixo???? É sério isso? pic.twitter.com/i7cxeQvm6S — Jandira Feghali (@jandira_feghali) April 11, 2021

“Faltou atenção aos responsáveis pela campanha de prevenção contra a covid-19 do Governo do RJ. A ideia era conscientizar e colocaram a foto de um cidadão com a máscara de cabeça para baixo”, publicou uma página do Twitter. Nas redes sociais, diversos comentários criticaram a campanha e chegaram até a ironizar a situação.



“Máscara de cabeça para baixo no banner da campanha da Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro. Mas, com esse governador do RJ que faz roda de samba e festa contrariando seu próprio decreto, é nada mais do que as bizarrices do Rio que assistimos todos os dias”, lamentou um internauta.



“Eu ainda ‘to’ pensando muito sobre a campanha de prevenção contra a covid do governo do RJ que tem a foto de um cidadão com a máscara de cabeça para baixo”, refletiu outro usuário. “O Brasil não para de surpreender... A campanha oficial do RJ tem uma foto com o ‘cara’ usando a máscara de cabeça pra baixo, ao contrário. Ô buraco sem fundo!”, disse outro comentário.



“Na campanha publicitária do governo do RJ sobre vacinação, o personagem - caracterizado como médico - usa uma máscara KN95 (nem é Pff2) DE CABEÇA PARA BAIXO. É inacreditável. É incompetência demais. E 350 mil pessoas mortas”, desabafou mais um internauta.

Campanha circula desde março, mas só recentemente ganhou repercussão Reprodução/Redes Sociais

Com a repercussão negativa, a Secretaria de Estado de Saúde publicou uma nota, também nas redes sociais, em que agradece a atenção dos internautas. A publicação pede desculpas, em nome da equipe de comunicação da pasta e da equipe de publicidade do Governo do Estado, por não ter “percebido esse equívoco” do uso incorreto do equipamento de proteção na campanha.



“Nosso maior intuito nesta campanha é incentivar as pessoas que já podem se vacinar a buscar a imunização contra a Covid-19 e a manter as medidas de proteção. As peças da primeira fase da campanha já foram recolhidas em 09.04, uma segunda fase irá para as ruas nesta terça-feira”, conclui a publicação.