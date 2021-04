Praia de Copacabana estava lotada neste domingo Luciano Belford

Por O Dia

Publicado 12/04/2021 10:42 | Atualizado 12/04/2021 13:01

fotogaleria Rio - A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) abriu, nesta segunda-feira, mais um ponto de vacinação contra a covid-19 na cidade. Em conjunto com o Exército Brasileiro, por meio do Comando Conjunto Leste, a prefeitura inaugurou um polo no Museu Militar Conde de Linhares, em São Cristóvão, na Zona Norte. O secretário municipal de saúde, Daniel Soranz, falou sobre as expectativas para o avanço da imunização e pediu a colaboração da população para o cumprimento das medidas restritivas no município.

"É um ponto de vacinação onde temos a expectativa de vacinar, inicialmente, 250 pessoas por dia. Esse é o segundo ponto de vacinação em parceria com o Exército Brasileiro entre outros mais que pretendemos colocar nos próximos dias", disse Soranz.

O porta-voz do Comando Conjunto Leste, general Ramires, afirmou que essa integração entre o Exército e a prefeitura é importante para o combate da pandemia. "Estamos completamente integrados ao plano de vacinação e satisfeitos por poder auxiliar a cidade do Rio de Janeiro em ampliar o número de vacinações previstas para esse ano".

Neste domingo, o Rio registrou grande aglomerações na praia de Copacabana no primeiro final de semana após a flexibilização das últimas restrições. Apesar do atual cenário de pandemia, a população ainda sim resolveu quebrar os protocolos. O secretário de saúde disse que o número de pessoas internadas ainda é muito alto e que cada um precisa fazer a sua parte para ajudar no combate ao vírus.



"A gente completou na semana passada 14 dias de medidas restritivas e ela se mantém em relação a alguns setores. No caso das praias, elas ainda permanecem e pedimos a colaboração de todas as pessoas para evitarem esses lugares. Apesar dos números de atendimentos nas UPAs e nas unidades de pronto atendimento estarem reduzindo, a gente ainda tem muitas pessoas internadas. Atualmente temos mais de mil pessoas internadas por covid-19 na cidade do Rio de Janeiro, mais de 700 estão num leito de UTI em estado grave. Então, precisamos que as pessoas evitem esses lugares, utilizem a máscara, usem álcool gel, respeitem as medidas restritivas".

Daniel Soranz exaltou o trabalho feito pela Secretaria de Ordem Pública (Seop), mas lamentou a postura da população. "Os agentes estão trabalhado intensamente para repreender esse tipo de atitude, mas precisamos do apoio da população em relação a isso. Infelizmente vimos algumas pessoas nas praias desrespeitando essas regras e fica aqui um pedido para que respeitem. Além disso, a Seop está multando tanto individualmente quanto estabelecimentos comercial que abriram fora da regra", disse o secretário, que depois acrescentou: "Achar que a guarda municipal e os agentes de segurança vão conseguir estar em todos os lugares ao mesmo tempo não é real. Precisamos muito contar com o apoio das pessoas.

Calendário de vacinação

A Prefeitura do Rio vacina, nesta segunda-feira, mulheres com 63 anos e profissionais da saúde de 54 anos. A Dona Jurema de Moura, que esteve presente no Museu Militar comemorou a imunização. "Recebo com muita felicidade, porque era uma coisa muito esperada. Foi uma coisa terrível o que aconteceu conosco, com o mundo inteiro. Ninguém esperava, mas graças a Deus estamos aqui com o imunizante, esperamos que isso seja o final de muita luta", disse a aposentada.

O atendimento em clínicas da família e postos de saúde é das 8h até as 17h.