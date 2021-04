Município de Nova Iguaçu vai vacinar pessoas de 63 a 65 anos nesta semana Divulgação/Prefeitura de Nova Iguaçu

Por O Dia

Publicado 12/04/2021 12:26 | Atualizado 12/04/2021 12:31

Rio - A Prefeitura de Nova Iguaçu segue com o calendário de vacinação contra a covid-19. O público-alvo para a vacinação contra a covid-19, nesta semana, são pessoas entre 63 e 65 anos e profissionais da saúde com idades entre 29 a 31 anos. Além da mudança do calendário, o município também abrirá mais um ponto de vacinação, dessa vez na Clínica da Família Vila Nova, no bairro Vila Nova, inaugurada na última quarta-feira (7).

A programação começa nesta segunda-feira (12) com mulheres de 65 anos, enquanto na terça-feira (13) será a vez dos homens desta faixa etária. Na quarta-feira (14), serão imunizadas as mulheres de 64 anos e, na quinta (15), os homens desta idade. As mulheres de 63 anos serão vacinadas na sexta-feira (16) e, no sábado (17), os homens de 63 anos.

Os profissionais de saúde também seguem na programação de imunização. Na segunda-feira (12), serão as mulheres com idade igual ou acima de 31 anos, enquanto na terça-feira (13) será o dia dos homens desta idade. Na quarta-feira (14), as mulheres de 30 anos ou mais serão vacinadas. Na quinta (15), será a vez dos homens profissionais com 30 anos. Na sexta-feira (16), mulheres de 29 anos ou mais serão imunizadas e, no sábado (17), os homens com idade igual ou acima de 29.

Entre os profissionais estão médicos, enfermeiros, nutricionistas, profissionais de educação física, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, biólogos, biomédicos, farmacêuticos, odontólogos, fonoaudiólogos, psicólogos, assistentes sociais, médicos veterinários, técnicos de laboratório, técnicos de enfermagem, técnicos de radiologia e técnicos de higiene bucal.

A aplicação de segunda dose do imunizante também será realizada, seguindo a divisão entre homens e mulheres. Serão esperados os profissionais de saúde e os idosos maiores de 70 anos vacinados com a Coronavac (Cartão Azul) até o dia 26 de março e também os profissionais de saúde vacinados com a Aztrazeneca (Cartão Laranja) até o dia 28 de fevereiro. Quem tiver com o prazo da segunda aplicação ultrapassado, também poderá comparecer para garantir a completa imunização.

Para ser vacinado, é preciso apresentar carteira de identidade, CPF, Cartão do SUS, comprovante de residência e carteira do Conselho profissional ativa, no caso dos profissionais de saúde. Os profissionais de Saúde das unidades da Secretaria Municipal de Saúde devem apresentar crachá ou comprovante de vínculo com a SEMUS. Ao todo, são 18 pontos de vacinação espalhados pela cidade, com horário de funcionamento da campanha das 8h30 às 16h, com exceção aos sábados, que vai até às 14h.

Confira os locais de vacinação em Nova Iguaçu:

DRIVE THRU – CENTRO OLÍMPICO DE NOVA IGUAÇU

Avenida Governador Roberto da Silveira, 1725, Centro

Referência: Próximo ao Viaduto da Posse

DRIVE THRU – SHOPPING NOVA IGUAÇU

Av. Abílio Augusto Távora, 1111 – Bairro da Luz

DRIVE THRU – POSTO DE VISTORIA DO DETRAN

Estrada de Santa Rita, s/n - Bairro Botafogo

CENTRO DE ATENDIMENTO AO DEFICIENTE (CAD)

R. Profa. Helena Antilof, 704 - Monte Líbano

ESPAÇO MUNICIPAL DA TERCEIRA IDADE DE NOVA IGUAÇU (ESMUTI)

Avenida Luís de Matos, 736 – Bairro da Luz

CLÍNICA DA FAMÍLIA VILA NOVA

Rua Capistrano de Abreu, s/n, na Praça dos Cajueiros

CLÍNICA DA FAMÍLIA JARDIM PARAISO

Rua Ingá s/nº – Jardim Paraíso

Referência: UPA 24 Horas Arquiteta Patrícia Marinho

CLÍNICA DA FAMÍLIA DE VILA DE CAVA

Rua Álvaro Gonçalves, 103 – Vila de Cava

Referência: UPA 24 Horas Gisele Palhares Gouvêa

POLICLÍNICA DE MIGUEL COUTO

Rua Digomar Simões e Souza, 50 – Miguel Couto

Referência: UPA 24 Horas Carlinhos da Tinguá – Miguel Couto

CLÍNICA DA FAMÍLIA DE AUSTIN

Rua Coronel Monteiro de Barros, 783 – Austin

Referência: UPS 24 Horas Dr. Moacyr de Carvalho – Austin

CLÍNICA DA FAMILIA ODICEIA MORAIS

Rua Bolívia, s/nº – Centro

CLÍNICA DA FAMILIA EMILIA GOMES

Rua dos Quartéis, 221 – Comendador Soares

Referência: UPA 24 Horas Comendador Soares – Comendador Soares

CLÍNICA DA FAMÍLIA DOM BOSCO

Avenida Abílio Augusto Távora s/n° – Bairro Dom Bosco

CLÍNICA DA FAMÍLIA VILA OPERÁRIA

Rua Nair Dias, 880 – Vila Operária

UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA RANCHO FUNDO

Rua das Rosas, 100 – Rancho Fundo

CLÍNICA DA FAMÍLIA MARFEL

Rua Áurea Ramos Borges, 110 – Palhada

CLÍNICA DA FAMÍLIA DO CAIÇARA

Rua Oiticica, s/n° – Carmari

CLÍNICA DA FAMÍLIA DO AMBAI

Avenida Henrique Duque Estrada, 3.357 – Ambai