TJRJ doa computadores ao Detran para identificação civil de presos Thathiana Gurgel/DPRJ

Por O Dia

Publicado 12/04/2021 17:48

Rio - Atualmente, 6,5% dos 53 mil presos do Estado do Rio de Janeiro não possuem identificação civil. Para auxiliar na solução do problema, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ) doou seis computadores portáteis ao Departamento de Trânsito do Estado do Rio (Detran- RJ). Os equipamentos serão instalados nas centrais de custódia de Benfica, de Campos dos Goytacazes e de Volta Redonda e irão permitir o cadastro biométrico e a identificação civil dos presos.



Os notebooks foram entregues na tarde de sexta-feira (9), pela juíza auxiliar da Corregedoria Geral da Justiça Renata Guarino e pelo juiz Marcelo Oliveira ao vice-presidente do Detran, Leonardo Morais, e ao diretor de Identificação Civil do departamento, Pedro Thompson. De acordo com o juiz Marcelo Oliveira, a iniciativa segue as recomendações do programa Fazendo Justiça, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que prevê que os detentos tenham acesso aos documentos civis básicos.



“A iniciativa permitirá a primeira construção da cidadania dos internos. A primeira etapa do projeto é impedir que os presos entrem no sistema prisional sem a identificação civil”, explicou o juiz Marcelo Oliveira. Para o vice-presidente do Detran, Leonardo Morais, a parceria suprime uma deficiência no sistema de registro civil de presos.



“Nós pretendemos que todos os detentos tenham sua cidadania, sua identificação civil. Estamos felizes por participar desse momento e nos colocamos à disposição do Tribunal de Justiça”, declarou.