Aloy Jupiara Reprodução

Por O Dia

Publicado 13/04/2021 01:27 | Atualizado 13/04/2021 06:02

Rio - O jornalismo brasileiro perdeu uma das suas principais figuras. Morreu na noite desta segunda-feira, vítima de complicações da covid-19, o jornalista Aloy Jupiara, aos 56 anos. Ele exercia o cargo de editor-chefe do jornal O DIA e é um dos autores de dois livros “Os porões da contravenção” e “Deus tenha misericórdia dessa nação”, todos escritos em parceria com o jornalista Chico Otavio. Recentemente, ele participou do documentário sobre Castor de Andrade. Era apaixonado pela escola de samba Império Serrano.

Aloy estava internado desde o dia 29 de março na UTI do Hospital São Francisco, na Tijuca, Zona Norte do Rio.

No jornal O Globo, Aloy participou do júri do prêmio Estandarte de Ouro e era membro do Conselho Deliberativo do Museu do Samba. Ele participou da elaboração do dossiê “Matrizes do samba no Rio de Janeiro”, para registro do samba como patrimônio cultural do Brasil.

Formado na Escola de Comunicação (ECO) da UFRJ, de 1987 a 2000 exerceu o cargo de repórter e subeditor das editorias Rio e Política do jornal O Globo. De 2001 e 2004, foi editor do site do jornal. Desde 2020 era editor-chefe do jornal O DIA.