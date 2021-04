Por O Dia

Publicado 13/04/2021 11:01

Rio - A Secretaria Estadual de Saúde, por meio da Subsecretaria de Vigilância em Saúde (SVS), realizou a entrega de 555.600 doses de vacina contra gripe (influenza) aos 92 municípios do estado na segunda-feira e nesta terça. Além dos imunizantes contra a influenza, também houve a distribuição das 158.250 doses da vacina Oxford/Astrazeneca contra a covid-19.As cidades do Rio, Niterói, São Gonçalo e Maricá retiraram as doses em caminhões e vans, na Coordenação Geral de Armazenagem (CGA) da SES, em Niterói, na Região Metropolitana. Já para os outros 88 municípios, a distribuição é realizada por seis helicópteros. As aeronaves vão transportar 72.440 doses de Oxford/AstraZeneca e 264.300 doses contra a gripe."Assim como já vínhamos fazendo com a vacina contra covid-19, estamos realizando a entrega da vacina de influenza a todos os municípios ao mesmo tempo. Queremos que todos os cidadãos do estado tenham o mesmo tratamento", destacou o secretário de Saúde, Carlos Alberto Chaves.A expectativa é que sejam imunizadas 6,8 milhões de pessoas no estado contra a gripe, o que corresponde a 90% dos grupos prioritários. A vacinação ocorre em três etapas - A primeira, até 10 de maio, serão os trabalhadores da saúde, indígenas, crianças de 6 meses a menores de seis anos, gestantes e puérperas (mulheres que deram à luz há pouco tempo.- De 11 de maio a 8 de junho, será a vez de pessoas com mais de 60 anos e professores.- Última fase, entre 9 de junho e 9 de julho, é destinada a pessoas com comorbidades, pessoas com deficiência permanente, caminhoneiros, portuárias, trabalhadores de transporte coletivo rodoviário, forças de segurança e salvamento, Forças Armadas, agentes penitenciários e do Degase, presidiários e adolescentes que cumprem medidas socioeducativas.