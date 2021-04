Nesta segunda-feira, a Secretaria Municipal de Saúde inaugurou novo posto no Museu Conde de Linhares, em São Cristóvão, zona norte do Rio. Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 13/04/2021 10:36 | Atualizado 13/04/2021 11:04

Rio - A vacinação contra a gripe no estado do Rio deve começar na próxima segunda-feira, dia 19. A programação era de que a campanha iniciasse já esta semana, seguindo o Plano Nacional de Imunização - São Paulo e Minas Gerais começaram ontem -, mas a prioridade para a vacinação contra a Covid fez com que a secretaria estadual de Saúde adiasse o cronograma. Parte das doses - 555.600 - foram entregues hoje aos 92 municípios . Apenas um grupo, o de profissionais de saúde dos hospitais, será imunizado a partir desta quarta-feira (14).

A expectativa é que sejam imunizadas 6,8 milhões de pessoas no estado, o que corresponde a 90% dos grupos prioritários contra a gripe. A população deve prestar atenção em algumas alterações no calendário. Ao contrário da imunização contra a Covid, a primeira etapa da vacinação contra a gripe prioriza crianças menores de 6 anos e gestantes. Confira o calendário previsto pelo estado, de acordo com a subsecretaria de Vigilância em Saúde:

A partir de 14/4: trabalhadores da saúde dos hospitais

Entre os dias 19/4 e 10/5: crianças maiores de 6 meses e menores de 6 anos (até 5 anos, 11 meses e 29 dias), gestantes, puérperas (mulheres em fase pós-parto), indígenas e trabalhadores da saúde.

Entre os dias 11/5 e 8/6: idosos com 60 anos e professores

Entre os dias 9/6 e 9/7: pessoas com comorbidades, com deficiência permanente, caminhoneiros, trabalhadores de transporte coletivo rodoviário passageiros urbanos e de longo curso, trabalhadores portuários, profissionais das forças de segurança e salvamento, forças armadas, funcionários do sistema de privação de liberdade, população privada de liberdade e adolescentes e jovens em medidas socioeducativas.

A secretaria de Saúde alerta para que a população fique atenta às datas de vacinação contra a Covid e a gripe. É necessário que a pessoa espere um período de pelo menos 15 dias entre uma vacina e outra. "Quem tomar a vacina contra a gripe deve esperar 15 dias para receber a dose contra Covid-19; quem receber a primeira dose da CoronaVac precisa aguardar 45 dias para se vacinar contra gripe. Já quem tomar a Oxford-AstraZeneca vai esperar 15 dias para ser vacinado contra gripe. Pessoas com diagnóstico e/ou sinais sugestivos de gripe ou COVID-19 devem aguardar 15 dias após o fim dos sintomas para se vacinarem", informa a pasta.