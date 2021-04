Por O Dia

Rio - O vereador Jairo Souza Santos Júnior, o Dr. Jairinho (sem partido), e a professora Monique Medeiros podem perder o direito de terem visitas íntimas enquanto estiverem na cadeia. O casal está preso sob a suspeita de terem matado o menino Henry Borel, de 4 anos.

Para evitar que o benefício seja concedido ao casal, o deputado Anderson Moraes (PSL) pediu, nesta terça-feira (13), que a Assembleia Legislativa do Rio (Alerj) vote em regime de urgência o projeto de lei que tira essa regalia de detentos.A proposta prevê a suspensão de visitas íntimas para aqueles que cometeram crimes de homicídio qualificado, tortura, estupro, pedofilia e contra agente de segurança pública. Dr. Jairinho e Monique são investigados por homicídio duplamente qualificado, com emprego de tortura e impossibilidade de defesa da vítima."O projeto quer tirar regalias de homicidas, torturadores, estupradores e pedófilos como um todo. E, embora não tenham sido condenados, Jairinho e essa que se dizia mãe do menino se enquadram nessas classificações pelo crime brutal contra uma criança indefesa. Não devem ter direito de terem relações sexuais durante o cumprimento da pena, entre outras regalias", afirma Anderson Moraes.Cabe à Mesa Diretora da Alerj acatar o pedido de urgência e colocar o projeto na pauta de votação.