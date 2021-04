Plano Diretor tem por objetivo ordenar o desenvolvimento da cidade Kelly Duque/Agência O Dia

Publicado 14/04/2021 16:56

Rio - Cariocas podem participar da primeira consulta da revisão do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano Sustentável e da Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo do município. Aberta aos moradores do Rio, a pesquisa busca saber a opinião dos cariocas sobre a qualidade dos serviços públicos nos bairros em que moram. Nesta sexta-feira, acontecerá a primeira reunião virtual com os representantes das entidades inscritas, consultores de organizações convidadas, vereadores, especialistas e técnicos.

"Estamos dando o primeiro passo para escutar, de modo virtual, a população carioca durante a revisão do Plano Diretor. Uma enquete online, principalmente em tempo de pandemia, abre a possibilidade para que todo carioca possa opinar sobre a cidade que queremos para os próximos 10 anos", afirmou a coordenadora técnica de projetos especiais do Instituto Pereira Passos, Andrea Pulici.



Os cariocas vão poder apontar os pontos positivos e negativos da região em que moram nos critérios Mobilidade, Infraestrutura, Violência, Inclusão, Acesso aos serviços públicos, entre outros. Também será possível escolher como você gostaria de ver a cidade em 10 anos e o que deve ser priorizado para a evolução do município.

O Plano Diretor é a lei que norteia as políticas públicas a revisão dele está prevista para durar 12 semanas, das primeiras reuniões ao envio do Projeto de Lei Complementar à Câmara dos Vereadores. Para participar, basta entrar no site planodiretor.rio.