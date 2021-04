Vacinação AFP

Publicado 14/04/2021 20:25 | Atualizado 14/04/2021 22:48

Rio - O calendário de vacinação do Rio será mantido após a Fundação Oswaldo Cruz encaminhar mais de 215 mil doses de vacinas Oxford-AstraZeneca para distribuir em 92 municípios. A distribuição aconteceu nesta quarta-feira e vai até esta quinta (15). Hoje, a Prefeitura do Rio admitiu a possibilidade de suspender a imunização por falta de doses no município.

Na quinta serão distribuídos também medicamentos do "kit intubação" a municípios e unidades de saúde que atendem pacientes em tratamento de covid-19.

Até o fim desta semana, serão vacinadas pessoas com 62 anos ou mais e profissionais da saúde com 50 anos ou mais. A Prefeitura do Rio pretende imunizar, até o dia 24 de abril, pessoas com 60 anos ou mais.



Quem vai receber a aplicação deve apresentar documento original com foto, número do CPF e, se possível, caderneta de vacinação. Profissionais de saúde devem levar comprovante do conselho de classe.



Para a 2ª dose, é importante levar também o comprovante da aplicação da 1ª. A vacinação dos profissionais de saúde acontece exclusivamente de 13h a 17h.

