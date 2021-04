Por O Dia

Publicado 15/04/2021 15:40

Rio - Os hospitais estaduais e os hospitais de campanha estão autorizados a utilizar o capacete elmo no tratamento de paciente de covid-19 . É o que determina a Lei 9.240/21, sancionada pelo governador em exercício, Cláudio Castro, e publicada no Diário Oficial do Estado desta quinta-feira.