Vídeo mostra diretor da unidade entregando sanduíche enquanto conversa com Jairinho Reprodução

Por O Dia

Publicado 16/04/2021 09:51 | Atualizado 16/04/2021 10:06

Rio - Imagens obtidas pelo Jornal O Globo mostram o vereador Jairinho recebendo um sanduíche das mãos do diretor da Cadeia Pública José Frederico Marques, em Benfica. O parlamentar cumpre prisão temporária na unidade por atrapalhar as investigações sobre a morte do enteado de 4 anos, Henry Borel. Monique Medeiros, mãe do menino e namorada do parlamentar também está presa.

As imagens foram registradas por volta de 15h30, quando Ricardo Larrubia da Gama, diretor da unidade conversava com o parlamentar em um corredor da recepção do presídio. O Secretário de Administração Penitenciária (Seap), Raphael Montenegro, informou que o lanche era servido a todos os outros presos e que não há indícios de regalias para Jairinho. Ainda segundo ele, não há nenhum procedimento em aberto para investigar as denúncias sobre privilégios recebidos pelo parlamentar na prisão, pois nas imagens das câmeras de segurança da cadeia nada foi constatado.

Ainda de acordo com Raphael Montenegro, as imagens foram encaminhadas ao Ministério Público do Rio de Janeiro. Larrubia pediu exoneração do cargo após a divulgação das imagens. Veja a nota divulgada pelo Globo.

Sem prejuízo das convicções pessoais, encaminhei na data de hoje, o que justifico pelo atraso na extração das imagens, fato este comunicado ao Ministério Público, todas a imagens referentes à acusação a fim de que possa o MP, no seu papel de órgão externo de controle de legalidade, analisar, formar sua própria convicção e investigar, se entender necessário _ disse o secretário, que elogiou Larrubia que pediu exoneração do cargo — Não posso deixar de prestar minhas sinceras homenagens ao policial penal Ricardo Larrubia, que com tantos anos de bons serviços prestados ao sistema penitenciário, diante das denúncias optou por pedir exoneração da função de direto do Presídio Frederico Marques — concluiu Montenegro.