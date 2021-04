Unidades de ensino da rede municipal vão participar do evento na comunidade Paula Braga/Prefeitura do Rio

Publicado 16/04/2021 20:44

Rio - A rede municipal de Ensino do Rio realiza, neste domingo (18), a campanha “CDD contra a Covid” com ações na comunidade da Cidade de Deus, na Zona Oeste do Rio. As 21 escolas, creches e espaços de desenvolvimento infantil da região vão participar do evento organizado pelo Coletivo CDD, que conta com 58 membros, entre representantes de instituições governamentais e não governamentais, educadores, profissionais de saúde, assistentes sociais, artistas, pesquisadores e líderes religiosos.



A campanha ainda conta com o apoio do Instituto Farmanguinhos, da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) e do Mesa Brasil Sesc, que doaram máscaras e cestas básicas. A iniciativa vai contar com um ato público na Praça Julio Groten, entre 10h e 12h e o lançamento de cartazes virtuais de incentivo ao uso de máscara, afixação de faixas em locais estratégicos da comunidade, com a frase “Com esta máscara eu te protejo e você me protege”.



O evento terá ainda homenagens e agradecimentos aos profissionais de saúde da região, distribuição de 2 mil máscaras, circulação de carro de som com mensagens sobre a covid-19, apresentação de vídeos de lideranças da Cidade de Deus com mensagens sobre prevenção à doença, além da criação de uma página no Facebook do Coletivo, onde serão publicados vídeos e cartazes incentivando o uso de máscara.



As unidades de ensino propuseram que todos os alunos fizessem desenhos sobre a importância do uso da máscara como forma de prevenção, o que envolveu a participação de familiares também, expandindo o alcance da mensagem. A diretora da Creche Municipal Margarida Gabinal, Isabel Barbosa, é a representante da área de educação no Coletivo. Ela convidou as equipes gestoras das unidades a divulgaram a campanha e as escolas, creches e EDIs colocaram faixas nas fachadas das escolas.



De acordo com a Secretaria Municipal de Educação (SME), a campanha é resultado de uma pesquisa executada pelo Coletivo de Pesquisa Construindo Juntos. Em outubro do ano passado, 15 ONGs, membros do poder público, líderes comunitários e moradores que atuam na Cidade de Deus foram convidados a participar da construção de um levantamento sobre o impacto da pandemia na comunidade.



Por meio de um fórum, as lideranças expuseram que seria mais relevante a abordagem das consequências e impactos da pandemia no local. Assim, foi decidida a fundação de um coletivo que promovesse uma campanha de prevenção ao novo coronavírus, levando em consideração o agravamento da pandemia com a segunda onda.