Publicado 17/04/2021 10:04 | Atualizado 17/04/2021 15:07

Rio - Um vídeo divulgado nas redes sociais mostra o momento em que passageiros dos trens da Supervia foram vítimas de uma tentativa de assalto na manhã deste sábado (17). O crime ocorreu no Ramal Santa Cruz, por volta das 5h50, sentido Central do Brasil.

Segundo testemunhas, bandidos invadiram um vagão, na estação Quintino, na Zona Norte, e teriam rendido passageiros. Houve correria, mas sem registro de feridos. Os criminosos fugiram em direção à Cascadura.

ARRASTÃO EM TREM DO RAMAL SANTA CRUZ CAUSA PÂNICO AOS PASSAGEIROS



Por volta das 5:50 deste sábado, passageiros que estavam indo para o trabalho em um trem do Ramal Santa Cruz sentido Central do Brasil sofreram um arrastão. Houve muita confusão e correria. pic.twitter.com/6mzs8aqRex — Padre Miguel News (@PadreMiguelNews) April 17, 2021

A SuperVia informou, em nota, que os passageiros relataram a tentativa de assalto, mas nenhum deles disse ter sido vítima de roubo. Após a ação, o Grupamento de Policiamento Ferroviário (GPFer) foi acionado pela SuperVia. Ainda segundo a companhia, a atuação do Grupamento de Policiamento Ferroviário (GPFer) é responsável pela segurança pública na nas linhas de trem, conforme contrato de concessão. "No passado, a SuperVia já contou com um Batalhão da Polícia Militar para patrulhamento exclusivo da malha ferroviária. Hoje, é apenas um grupamento, com quantidade de efetivo bem reduzida. Os agentes de controle da concessionária não têm poder de polícia. Eles realizam rondas em ações preventivas e acionam os órgãos competentes sempre que necessário", disse o comunicado.