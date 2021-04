PRF apreendeu cerca de cem aves de diversas espécies Divulgação/PRF

Por O Dia

Publicado 17/04/2021 14:43

Rio - Um homem foi preso pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), nesta sexta-feira (16), transportando ilegalmente pássaros silvestres na BR-040, em Três Rios, Região Serrana do Rio. Foram apreendidas cerca de cem aves de diversas espécies. A ação contou com o apoio da Secretaria de Meio Ambiente e agricultura do município.

Durante fiscalização a um veículo de passeio foi encontrado no interior do bagageiro cerca de dezenove caixas de papelão com pequenos furos contendo cada uma delas um pássaro, e também, duas gaiolas com cerca de quarenta pássaros em cada uma delas.

Foi verificado que nenhuma dessas aves possuíam anilhas e não foi apresentado a guia de trânsito animal (GTA), sendo que após o recebimento dos mesmos pela Secretaria de Meio Ambiente e Agricultura de Três Rios levantou-se que haviam pássaros da espécie Trinca-ferro, Colero, Tico-tico e Canário da terra.

O motorista não soube responder a procedência dos animais e apenas informou que teria recebido as aves numa localidade próxima de Juiz de Fora, em Minas Gerais, de um homem branco de aproximadamente quarenta anos e que recebeu a quantia de R$ 250,00 pelo transporte até a cidade de Petrópolis, na Região Serrana do Rio.

As aves apresentavam sinais de maus-tratos, inclusive algumas quase mortas, o que demandou imediata intervenção para cessar o sofrimento, suprida pessoalmente pelo Secretário e mais quatro agentes do Meio Ambiente e Agricultura da cidade de Três Rios.