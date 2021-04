Boletim desta sexta-feira (15) Reprodução

Publicado 17/04/2021 17:33 | Atualizado 17/04/2021 19:30

Rio - A Secretaria de Estado de Saúde do Rio (SES) informou que registrou, até este sábado, 699.422 casos confirmados e 41.162 óbitos por coronavírus no estado. Nas últimas 24 horas, foram contabilizados 1,659 novos casos e 446 mortes. De acordo com a Ses, este é o maior número de mortes no Rio desde o início da pandemia. Entre os casos confirmados, 649.822 pacientes se recuperaram da doença.



Segundo o painel de dados desenvolvido pela pasta, a taxa de ocupação de Unidades de Terapia intensiva (UTI) para a covid-19 no estado é de 86,8%. Já a taxa de ocupação nos leitos de enfermaria é de 69.9%.

Variante brasileira representa 80% dos casos na cidade do Rio

"As novas variantes são uma preocupação para o Rio de Janeiro. A gente tem a P.1 circulando com bastante intensidade, hoje 80% dos casos que circulam na cidade são dessa variante", disse.

A Prefeitura também anunciou que as medidas restritivas contra a covid-19 serão mantidas até o dia 27 de abril. A determinação foi publicada também nesta sexta-feira (16), no Diário Oficial do município.