Ação uniu conselhos da área da saúde Divlgação/Cremerj

Por O Dia

Publicado 17/04/2021 19:37

Rio - Os conselhos profissionais de saúde fizeram, na manhã deste sábado (17), um ato no Cristo Redentor, com o objetivo de homenagear todos os profissionais de saúde que atuam durante a pandemia e aqueles que perderam suas vidas nesta batalha. O evento também lembrou a importância da vacinação de todos eles, independentemente de faixa etária.

A ação contou com a participação do Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de Janeiro (Cremerj), do Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro (CRO RJ), do Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro (Coren RJ), do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Rio de Janeiro (CRF RJ) e do Conselho Regional de Nutricionistas 4ª Região/RJ-ES (CRN 4 RJ/ES), com o apoio da Arquidiocese do Rio de Janeiro.

Publicidade

O presidente do Cremerj, Walter Palis, falou sobre a necessidade de união entre as categorias. Ele lembrou ainda que o estado do Rio de Janeiro perdeu mais de 100 médicos em decorrência da Covid-19, desde o início da pandemia.

“É um momento que exige união, fraternidade e empatia. Este gesto, em que estamos reunidos aqui, representa o que deve acontecer em cada unidade de saúde. Estamos todos envolvidos neste cenário, cada um da sua forma, mas todos juntos e esta integração nos fortalece. Nosso desejo é de dias melhores e vacina para todos. É o que sinceramente esperamos”, destacou ele.

Publicidade

A integração entre os conselhos também foi mencionada pelo presidente do CRO RJ, Altair Dantas. “Com essa unidade a gente vai conseguir superar essa difícil fase. A ideia deste evento é homenagear as vítimas que faleceram de Covid-19 e seus familiares, não só dos profissionais de saúde, mas da nossa população de forma geral. E também trazer um apoio espiritual para os profissionais de saúde que estão na linha de frente”, completou.

Já a presidente do Coren RJ, Lilian Behring, lembrou que no estado do Rio de Janeiro mais de 100 profissionais de enfermagem morreram em decorrência do novo coronavírus. “E no país foram mais de 800 profissionais. Infelizmente, o Brasil hoje é o segundo país no mundo que tem mais mortalidade de profissionais de enfermagem, por conta da pandemia. Além disso, gostaria de agradecer por este momento e dizer que a nossa missão é servir à sociedade”, disse ela.

Publicidade

A dedicação do serviço à população também foi destacada pela presidente do CRN 4 RJ/ES, Claudia Cruz. “Somos responsáveis pela alimentação e esta é também uma oportunidade de nutrir a alma, já que ela também faz parte do nosso serviço, que inclui ouvir, entender, compreender. E esta união dos profissionais de saúde é essencial neste momento. Gostaria de agradecer”, frisou.



A presidente do CRF RJ, Tânia Mouço, relembrou a intensa dedicação dos profissionais que atuam na linha de frente. “É também um dia de demonstrar gratidão a todos eles. Nossos farmacêuticos, por exemplo, estão incansáveis nas trocas e na busca dos medicamentos para intubação. Os grupos não têm hora para conversar um com o outro na tentativa de resolver o problema”, relatou.



Durante o ato, o padre Omar Raposo agradeceu todos os profissionais de saúde pela dedicada atuação. “Se não fosse por vocês, o cenário seria ainda mais devastador. Peço que o Redentor fortaleça todos os profissionais de saúde. Que vocês sejam renovados para atender a nossa população”, almejou.



O evento foi fechado e seguiu todos os protocolos sanitários.