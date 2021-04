Policial militar do do Batalhão de Policiamento em Vias Expressas é atropelado na Linha Vermelha Divulgação

18/04/2021

Rio - A Polícia Militar informou que o motorista do carro que provocou o acidente na Linha Vermelha, na madrugada deste domingo (18), que resultou no atropelamento do sargento PM Alexandro M. Silva, de 42 anos, foi preso em flagrante por dirigir sob efeito de bebida alcoólica.

Segundo a assessoria da PM, o condutor do veículo apresentava sinais de embriaguez e foi submetido a exames de alcoolemia no Instituto Médico Legal, testando positivo para a presença de álcool.

Ainda segundo a PM, dentro do carro dele foi encontrado um frasco da droga conhecida como "lança perfume". Por conta disso, foi indiciado na Lei das Drogas.

O policial atropelado foi levado para o Hospital Central da Polícia Militar, no Estácio, e segue internado sob observação. Ele passou por cirurgia e teve fraturas nas pernas e braços.

O acidente aconteceu por volta das 3h30, na Linha Vermelha, sentido região central, na altura de São Cristóvão. O policial estava de serviço no Batalhão de Policiamento em Vias Expressas (BPVE) e foi atingido pelo veículo.