Rio - Mesmo com as medidas de segurança da Prefeitura do Rio para evitar aglomerações e conter o avanço da pandemia de coronavírus na cidade, uma final de campeonato de futebol entre o time Bloco Velho, da Cidade de Deus, e Galáticos do Vidigal, da Zona Sul, foi realizado nesta sexta-feira. O evento contou com grande torcida no campo AP CDD, na Zona Oeste do Rio e uma transmissão realizada pelo canal F7 TV PLAY, no YouTube.

Nas imagens, é possível ver a lateral do campo lotada de torcedores junto a grade, em cima do muro, em uma arquibancada formada atrás do gol e em um prédio, que serviria de camarote. No local, funcionaria a Fundação Leão XVIII, um dos Centros Sociais da Diretoria de Promoção Social da Região Metropolitana (DPRSM) do Estado do Rio.



A partida terminou com a vitória do time dos Galáticos, por 3 a 2 e ao final do jogo, o Campo AP CDD seguiu com uma transmissão ao vivo, com uma coletiva de imprensa dos jogadores e um programa exclusivo sobre os lances do jogo.

Dias antes da final, o Campo AP CDD adiou a partida duas vezes por conta das medidas de restrição anunciadas pela Prefeitura do Rio. A página do Bloco Velho também divulgou a mudança de datas do jogo "Após a atualização do Decreto municipal o 1º Jogo da Final Copa AP será realizado no dia 11 de Abril Domingo as 17:00hs", diz a publicação.

Apesar das medidas seguirem em vigência, os organizadores decidiram por realizar a final nesta sexta-feira e anunciaram, também por meio da página no Facebook, a transmissão da partida.

Questionada sobre a realização do evento, a Secretaria de Ordem Pública (Seop) informou que "a Prefeitura não realiza ações que coloquem em risco a integridade física das pessoas que residem naquela comunidade, tampouco de seus agentes de fiscalização, tendo em vista tratar-se de área que sofre influência do crime organizado, com necessidade de operação policial e riscos concretos de enfrentamento bélico", disse.



O decreto da Prefeitura liberou no último dia 16 a realização de atividades em grupo ao ar livre, mas a norma ainda proíbe eventos com aglomerações, mesmo ao ar livre, até o dia 26 de abril.



Procurado, o campo AP CDD não se manifestou, assim como a Fundação Leão XVIII.