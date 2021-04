Jorge Aragão Divulgação/Leo Queiroz

Por O Dia

Publicado 18/04/2021 18:13

Rio - O cantor Jorge Aragão, de 72 anos, já está em casa com a família, após passar por um cateterismo, no Hospital São Lucas, em Copacabana, na Zona Sul do Rio. O sambista recebeu alta neste domingo. Ele deu entrada na unidade após sentir um desconforto torácico na quinta-feira (15) e segundo a assessoria, houve a necessidade do procedimento que foi realizado sem intercorrências.

Jorge Aragão já havia realizado exames de rotina recentemente e o cateterismo já estava programado para antes do início da pandemia. Ainda não há informações sobre o retorno do sambista aos palcos.

Publicidade