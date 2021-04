A SES realizou neste domingo (18) mais uma entrega de vacinas contra a Covid-19 e medicamentos do chamado "kit intubação" Reprodução/ SES

Publicado 18/04/2021 18:57

Rio - Neste domingo (18), seis aeronaves decolaram do Grupamento Aeromóvel da Polícia Militar e do 12º BPM, em Niterói, para transportar vacinas contra a covid-19 e medicamentos do chamado kit intubação. Foram utilizados dois helicópteros do Governo do Estado, um da Secretaria de Estado de Saúde (SES), dois do Corpo de Bombeiros e um da Polícia Civil.



A SES realizou hoje (18.04) mais uma entrega de vacinas contra a Covid-19 e medicamentos do chamado “kit intubação”. Ao todo, são 517 mil doses de imunizantes, sendo 273.500 da vacina Oxford/AstraZeneca e 243.500 da Coronavac, além de 47.400 unidades de medicamentos. pic.twitter.com/a8xowjV2OM — Secretaria de Estado de Saúde (@SaudeGovRJ) April 18, 2021

Ao todo, são 517 mil doses de imunizantes, sendo 273.500 da vacina Oxford/AstraZeneca e 243.500 da Coronavac, além de 47.400 unidades de medicamentos. As doses de vacina da Oxford/AstraZeneca foram entregues pela Fiocruz à SES, após pedido do Governo do Estado. De acordo com a Secretaria, a medida agiliza a distribuição da vacina, uma vez que os lotes destinados ao estado do Rio de Janeiro não precisam mais passar pelo Centro de Distribuição do Ministério da Saúde, em São Paulo.



A operação de distribuição começou na noite desta sexta-feira (16), com a liberação das vacinas para o município do Rio de Janeiro, e no sábado (17), com as retiradas pelos municípios de Niterói, São Gonçalo e Maricá, na Coordenação Geral de Armazenagem (CGA) da SES, em Niterói.

A Defensoria Pública do Rio de Janeiro divulgou, neste domingo, que 14 de 19 unidades hospitalares do Rio de Janeiro relatam problemas com insumos do kit intubação. O órgão havia encaminhado um ofício o com pedido de informação sobre os estoques desses medicamentos. Uma unidade respondeu estar em situação “razoável”, outra alegou “não haver desabastecimento, mas estar em risco, considerando o cenário”.

O órgão destacou que os ofícios foram enviados pela Coordenadoria de Saúde e Tutela Coletiva a unidades municipais, estaduais e federais em atividade em território fluminense, entre 25 de março e 14 de abril. A Defensoria disse que ainda aguarda o retorno de outros ofícios encaminhados.

Ainda segundo o comunicado, uma unidade informou não estar em situação crítica, “mas receosa” diante das circunstâncias. Uma única resposta foi de “risco de desabastecimento”. E, por fim, somente uma unidade garantiu estar abastecida, com bloqueadores para 72h e demais medicamentos para dez dias.