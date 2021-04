A SES realizou neste domingo (18) mais uma entrega de vacinas contra a Covid-19 e medicamentos do chamado "kit intubação" Reprodução/ SES

Rio - A Secretaria Estadual de Saúde (SES) irá completar a entrega cerca de 373 mil unidades de medicamentos do kit intubação até esta segunda-feira. As remessas começaram a se enviadas para as unidades a partir de quinta-feira. O material foi adquirido pela SES, enviado pelo Ministério da Saúde e são liberados pela Coordenação Geral de Armazenagem (CGA) do estado.

De acordo com a Secretaria os esforços são para manter o abastecimento dos medicamentos do chamado “kit intubação” nos hospitais públicos e privados com leitos Covid inseridos no Plano de Contingência do estado. Com as últimas entregas de sedativos e bloqueadores, as unidades podem manter o estoque de medicamentos para o período estimado de até dez dias de atendimento.



Ainda segundo a SES, mais de 94 mil unidades de medicamentos foram disponibilizadas a 75 hospitais, para uso destinado a pacientes com covid-19 em leitos SUS, na última semana. A Secretaria destacou que, uma nova remessa, com mais 279 mil unidades de medicamentos do “kit intubação” enviadas pelo Ministério da Saúde, será liberada nesta segunda-feira (19) para 70 hospitais no estado.

O novo lote é composto por cisatracúrio, besilato 10mg; fentanila, citrato 0,05 mg/ml; midazolam 5 mg/ml; e propofol 10 mg/ml. Parte desses medicamentos será retirada por hospitais do Rio, Niterói, São Gonçalo e Maricá na CGA, em Niterói, e o restante será enviado para 34 municípios em uma operação logística envolvendo cinco helicópteros. As aeronaves da SES, do Governo do Estado, da Polícia Civil e do Corpo de Bombeiros decolam do Grupamento Aeromóvel da Polícia Militar e do 12º BPM, também em Niterói, a partir das 7h.



"Todos os esforços estão voltados para salvar vidas, e este momento requer muito planejamento e uso consciente dos medicamentos. A SES tem se dedicado para que as unidades não fiquem desabastecidas, tendo inclusive feito a aquisição dos medicamentos, que devem ser comprados pelas próprias gestões das unidades. Contudo, é preciso também que os gestores dos hospitais destinem o uso desses medicamentos de forma prioritária aos pacientes que necessitam de intubação dentro do protocolo do tratamento da covid-19", disse o secretário de Estado de Saúde, Carlos Alberto Chaves.

Carlos Alberto Chaves também ressaltou que o cenário é preocupante "não só no Estado do Rio de Janeiro, como em todo o país, mas estamos trabalhando diuturnamente para solucionar esta questão com legalidade e a agilidade necessária", disse o chefe da Pasta.



A entrega da última semana foi composta por medicamentos comprados pela SES, por meio da adesão a uma ata do Ministério da Saúde, a qual teve ainda um aditivo de 50% do quantitativo. A Secretaria destacou que também realiza um processo de compra para suprir a necessidade do estado nos próximos três meses. "Todas as etapas dos processos serão compartilhadas com o Ministério Público Federal, Ministério Público Estadual e Defensoria Pública, visando dar transparência às aquisições", disse em nota.