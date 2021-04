Nego do Borel Reprodução

Publicado 19/04/2021 11:30

Rio - O cantor Leno Maycon Viana Gomes, conhecido como Nego do Borel, irá prestar depoimento na Delegacia de Atendimento à Mulher (DEAM) de Jacarepaguá, na Zona Oeste do Rio. Segundo a Polícia Civil, o cantor será ouvido na delegacia em data oportuna para as investigações sobre as acusações de agressões feitas pelas ex-namoradas Duda Reis e Swellen Sauer.

A ex-namoradas Duda Reis, Crislaine Gonçalves e Swellen Sauer prestaram depoimento, em fevereiro, no inquérito que investiga as agressões físicas e psicológicas por parte do cantor.

Procurada pelo DIA, a assessoria informou que os procedimentos são sigilosos e não poderia ser passadas mais informações.

Acusações

Em janeiro, Duda Reis, de 19 anos, falou sobre o término de seu noivado com Leno Maycon Viana Gomes, o Nego do Borel, em entrevista ao "Fantástico", da TV Globo . A influenciadora digital afirmou que o fim do relacionamento envolveu traições, agressões e violência psicológica. Ela contou que precisou tomar remédios após ser diagnosticada com depressão, síndrome do pânico, anorexia e bulimia.

A jovem contou que começou a tomar remédios prescritos por um psiquiatra depois de ter sido diagnosticada com depressão, síndrome do pânico, bulimia e anorexia. "Eu estava dopada e ele vinha ter relação comigo, eu não tinha consciência. Quando tive consciência, fiquei muito mal. As agressões eram constantes, principalmente as verbais. 'Vai tomar no c*, vai se f*, vagabunda'. Ele quebrava as coisas da casa, quebrou uma porta no meio com cabeçada. Ele dizia que quebrava as coisas para não me quebrar. Ele me chutava e fiquei roxa na canela", afirmou a influenciadora.

Duda também disse que Nego do Borel ameaçava sua família. "Por que não denunciava? Era dependente da pessoa, sofria ameaça de morte. Ele dizia que ia matar minha família se eu não colaborasse. Ele sempre reforçou que eu era dele e de mais ninguém. Me arrependo muito de perder esses vínculos", lamentou.

O programa também conversou com Nego do Borel, que negou as acusações. "Estupro é muito sério. Não houve sexo sem consentimento. Isso é mentira, não sei porque ela está inventando isso. Não diminuía ela como mulher. Sempre fui amigo da Duda. Falava que ela era linda. A gente discutia de igual pra igual como um casal qualquer. Uma vez, a gente estava no quarto, o videogame escapou da minha mão e quebrou minha TV. Não vou quebrar minha TV cara pra caramba! Eu traí, assumo meu erro e peço perdão a Duda", disse o cantor.

Swellen Sauer, ex-namorada e ex-assessora de Nego do Borel, também foi entrevistada pelo dominical. "Ele tinha um comportamento agressivo. Ser contrariado e quebrar coisas, ser contrariado e te dar um soco na costela. Ele ficou com ciúme uma vez e veio atrás de mim. Ele estava com um carregador de celular, nessa hora, ele me empurrou na parede e colocou o carregador [no meu pescoço]. Na hora, eu não percebi muito bem, até que me faltou o ar. Chamei por amigos e ele se afastou", disse.

Swellen, assim como Duda Reis, também registrou ocorrência contra o cantor. Questionada sobre os motivos de não ter denunciado antes, Swelle disse que ficou com medo por conta do trabalho. "Eu pensava muito no trabalho, isso me deixava muito confusa. Eu não podia destruir o CNPJ que eu estava ajudando a construir. As pessoas duvidam muito da gente. Eu entendo por que muitas vezes a gente não fala".

Nego do Borel também negou as agressões a Swellen. "Não sei porque ela diz isso", afirmou.

Alvo de operação

A Polícia Civil de São Paulo, com apoio da Delegacia da Mulher do Rio, apreenderam R$ 473 mil em espécie, passaporte, computador, dois celulares e um aparelho de jogos durante mandados de busca e apreensão, no final de janeiro, em dois endereços ligados a Nego do Borel. Um dos mandados foi cumprido na casa do artista no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste do Rio. Lá policiais encontraram e retiveram o passaporte dele. Em um cofre, os agentes encontraram as cédulas. O outro foi em um endereço em São Paulo, onde o cantor está. Os agentes apreenderam telefones e um computador. O dinheiro será encaminhado à capital paulista.

As buscas foram feitas na casa do artista para apurar uma denúncia da modelo Maria Eduarda Reis, ex-noiva de Nego. Ela havia registrado um boletim de ocorrência na 1ª Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), em São Paulo, afirmando ser vítima de violência e de ameaças por parte do cantor — ele nega.