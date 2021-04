Fiscalizações da Seop registraram mais de 1,3 mil autuações, com 69 multas aplicadas a bares, restaurantes e ambulantes Divulgação/Seop

Por O Dia

Publicado 19/04/2021 12:20

Rio - A Prefeitura do Rio registrou 14.430 autuações, entre multas e interdições a estabelecimentos, infrações sanitárias, multas de trânsito, reboques e apreensões de mercadorias, em dez dias de fiscalizações das medidas de restrição determinadas pelo decreto nº 48.706. No período, os agentes municipais multaram 693 bares, restaurantes e ambulantes e fecharam 164 estabelecimentos por desrespeitarem às medidas definidas pelo decreto.

As fiscalizações da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop) registraram 1.365 autuações, com 69 multas aplicadas a bares, restaurantes e ambulantes e nove estabelecimentos fechados no domingo (18).



Os comboios formados por agentes da Seop, Guarda Municipal, Vigilância Sanitária e apoio da Polícia Militar, atuaram em diversos pontos da cidade, entre eles Campo Grande, Santa Cruz, Sepetiba, Barra da Tijuca, Recreio dos Bandeirantes, Grumari, Prainha, Barra de Guaratiba, entre outros pontos.

Em outra frente de fiscalização, as forças-tarefa da Guarda Municipal realizaram rondas nos bairros Madureira, São Conrado, Joá, Urca, Deodoro, São Cristóvão, Engenho de Dentro, Ilha do Governador, entre outros pontos, com o objetivo de coibir aglomerações e atender denúncias enviadas por cidadãos via Central 1746 da Prefeitura do Rio.