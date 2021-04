Graça Leal, de 61 anos, fez um apelo para que a população fique consciente do papel da vacinação na proteção de todos WhatsApp do DIA (98762-8248)

Publicado 19/04/2021 14:19

Rio - Começou, nesta segunda-feira (19), a vacinação contra a gripe do primeiro grupo prioritário divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde no Rio de Janeiro. A campanha foi dividida em três fases e a distribuição de doses será feita primeiramente para trabalhadores da saúde, crianças entre seis meses e seis anos de idade, gestantes, puérperas (mães que deram à luz recentemente) e indígenas.



Para o público que foi imunizado ou que vai se vacinar contra a covid-19, é preciso esperar um intervalo mínimo de 14 dias entre as doses das duas vacinas. A campanha contra a gripe está sendo feita simultaneamente a do coronavírus.

Um dos locais em que a oferta das duas campanhas foram simultâneas foi no posto de saúde Heitor Beltrão, na Tijuca, na Zona Norte do Rio. A servidora pública Graça Leal, 61 anos, compareceu a unidade para receber a dose contra a covid-19 e fez uma manifestação de apelo à população. "O protesto é com relação ao apoio das pessoas pela vacinação. A população precisa entender que vacina é uma questão de amor próprio e amor ao próximo", afirmou.



Quem for se vacinar contra a gripe na capital do Rio obedecerá um planejamento diferente e deve se atentar.

No estado, as segunda e terceira etapas serão iniciadas em maio e em junho para os seguintes grupos:



Segunda etapa (11/5 até 08/6): idosos com 60 anos ou mais e professores



Terceira etapa (09/6 até 09/7): indivíduos com comorbidades, deficiência permanente, caminhoneiros, trabalhadores de transporte coletivo rodoviário de passageiros urbanos e de longo curso, trabalhadores portuários, profissionais das forças de segurança e salvamento, forças armadas, funcionários do sistema de privação de liberdade, população privada de liberdade e adolescentes e jovens em medidas socioeducativas.



Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, a expectativa é que 6,8 milhões de pessoas sejam imunizadas, o que corresponde a 90% dos grupos prioritários em todo território fluminense.



Confira o calendário de vacinação contra a gripe na cidade do Rio



O planejamento na cidade do Rio vai priorizar os profissionais da saúde da rede particular na primeira etapa, e também apresenta outras diferenças: como atendimento aos idosos por faixa etária.



Primeira etapa (19/4 até 26/4): trabalhadores de saúde da rede particular, gestantes e puérperas (mães que deram à luz recentemente)

Segunda etapa (26/4 até 04/5): crianças de seis meses até menores de dois anos, forças armadas, de segurança e salvamento.

Terceira etapa (03/5 até 10/5): crianças de seis meses até cinco anos.



Os idosos cariocas, assim como no estado do Rio, começam a ser vacinados contra a gripe no dia 11 de maio, mas terão atendimento escalonado, como indicado no quadro abaixo:



Quarta etapa (11/5 a 17/5) – Idosos com 90 anos ou mais;

Quinta etapa (17/5 a 24/5) – Idosos com 80 anos ou mais;

Sexta etapa (24/5 a 31/5) – Idosos com 70 anos ou mais;

Sétima etapa (31/5 a 7/6) – Idosos com 65 anos ou mais;

Oitava etapa (7/6 a 14/6) – Idosos com 60 anos ou mais;

Nona etapa (14/6 a 9/7) - Demais grupos (outros trabalhadores de saúde não contemplados anteriormente, comorbidades, profissionais da educação, caminhoneiros, transporte coletivo e de longo percurso, portuários, pessoas com deficiência permanente, população privada de liberdade, adolescentes sob medidas socioeducativas, funcionários do sistema prisional).