Publicado 19/04/2021 14:40

Rio - O prefeito do Rio, Eduardo Paes, diagnosticado com Covid-19, atualizou nesta segunda-feira (19) seu estado de saúde. Paes afirmou que está com "febre baixa e prostração natural da doença", mas que seu "estado geral é bom". Ele foi diagnosticado na última quinta-feira com coronavírus, e desde então cumpre quarentena em casa.

"Fiz exames hoje pela manhã e a evolução da Covid tem me deixado com febre baixa e a prostração natural da doença. Meu estado geral é bom. Vou me manter isolado para não contaminar ninguém e fazer o repouso médico recomendado. Sigo no trabalho remoto e atento ao que acontece na cidade", escreveu o prefeito em sua conta pessoal no Twitter.

Fiz exames hj pela manhã e a evolução da covid tem me deixado c febre baixa e a prostração natural da doença. Meu estado geral é bom. Vou me manter isolado p não contaminar ninguém e fazer o repouso médico recomendado. Sigo no trabalho remoto e atento ao que acontece na cidade. — Eduardo Paes (@eduardopaes) April 19, 2021

Paes é um caso de reinfecção por Covid-19. Ele já havia testado positivo em maio do ano passado, meses antes da corrida eleitoral municipal. Desta vez, tem trabalhado remotamente. Na última sexta, ele chegou a anunciar que participaria de forma online da apresentação do Boletim Epidemiológico, mas foi recomendado a permanecer em repouso.