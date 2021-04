Castor de Andrade será enredo da Unidos de Bangu no Carnaval do ano que vem Acervo Bangu.net / Divulgação

Por O Dia

Publicado 20/04/2021 00:00

Com a cancelamento do Carnaval deste ano, muitas escolas estão aproveitando para reforçar seus times para colocar "o time em campo" em 2022. Este é o caso da Unidos de Bangu, que vai levar para a Marquês de Sapucaí a história do bicheiro Castor de Andrade, grande responsável pelos principais títulos do Bangu Atlético Clube e da Mocidade Independente de Padre Miguel.

Um dos nomes que chegaram para reforçar o time da agremiação é o carnavalesco Marcus Paulo, ex-Unidos da Tijuca. Ele se juntou a Clécio Régis na elaboração do projeto do enredo Deu Castor na cabeça.

"Apesar de controverso, a gente vê a figura do patrono da escola de samba com mais romantismo. Não olhamos como outros setores da sociedade olham para os banqueiros do jogo do bicho e especialmente para Castor de Andrade, que é uma figura carioquíssima. Ele nada mais é do que uma pessoa que gosta de fazer a sua fezinha, que vai à praia, e é apaixonado por samba e futebol. É um carioca nato. Não tive nenhuma dificuldade em transformá-lo em enredo. Aliás, Castor de Andrade é a cara do Carnaval carioca, da Zona Oeste e de Bangu", afirma o carnavalesco.

Experiente, Marcus Paulo ficou por mais de um década na equipe criativa da Unidos da Tijuca. Por lá, acumulou títulos e prêmios ao lado do carnavalesco Paulo Barros. Com todo projeto pronto e aprovado pela direção da escola, ele garante um desfile leve e que seja 100% 'made in Bangu'.

"O enredo será desenvolvido com muita alegria. Quando comecei a escrevê-lo, tive que colocar os óculos de Castor de Andrade e ter a sua ótica para olhar o Rio de Janeiro, o Carnaval e o bairro. Como não poderia ser diferente, a gente está projetando uma grande festa, com aquele calor típico de Bangu e cheio de felicidade", diz Marcus, que explicou a divisão do desfiles que contará com 16 alas e três carros alegóricos.

"Começaremos no seio familiar, com os negócios deles e mostrando como isso foi importante para o crescimento do bairro. Falaremos do jogo do bicho numa visão alegre, como uma diversão, com pitadas de comédia e brincadeira. A partir daí, começamos a viajar sobre a história do Castor propriamente dita, mostrando um aluno exemplar, os palpites certeiros dentro de sua família etc. Falamos sobre a ascensão do Bangu Atlético Clube e da Mocidade, mostrando o seu olhar empreendedor e visionário, até a fundação da Liesa", resume.

O presidente Leandro Augusto, que tomou posse no fim do ano passado, não escondeu a felicidade em poder levar tal enredo à Sapucaí num momento em que a Unidos de Bangu vai ganhando mais "musculatura" na Série Ouro, após longos anos inativa.

"Sou muito grato pelo presente que é poder falar sobre Castor de Andrade na Avenida. Costumo dizer que Castor segue vivo aqui. É uma lenda. Só temos que agradecer ao nosso eterno patrono pelo amor dele por este bairro. Estamos nos firmando a cada ano, com os pés no chão e não poderíamos ter um enredo melhor. Vai dar Bangu na cabeça", destaca o mandatário, mostrando entusiasmo.

